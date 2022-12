Milde Temperaturen und gebietsweise Sturmböen in Thüringen

Erfurt - Milde Temperaturen und lokale Sturmböen erwarten die Menschen in Thüringen am Mittwoch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, startet der Tag etwas regnerisch, in den Kammlagen soll es zu Sturmböen kommen und sogar ein wenig schneien. Im Laufe des Tages lockert es dann auf und es bleibt trocken bis in die Nacht. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen sechs und neun Grad. In der Nacht ziehen Wolken auf und es regnet gebietsweise. Dabei kühlt es auf Werte zwischen vier und sieben Grad ab.