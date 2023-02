Hannover - Niedersachsen muss beim Ausbau der Windkraft nach Ansicht von Energieminister Christian Meyer deutlich schneller werden. „Ein Windrad pro Tag wäre das Ziel“, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Hannover. Meyer zufolge sind landesweit bisher rund 6250 Anlagen am Netz. Um die installierte Leistung bis 2035 wie angestrebt von etwa 12 auf 30 Gigawatt anzuheben, müsse diese Zahl auf etwa 10.000 bis 11.000 Windräder steigen - rechnerisch bedeutet das zwölf Jahre lang rund eine neue Windkraftanlage pro Tag.

Im Jahr 2022 wurden vorläufigen Daten der Fachagentur Windenergie an Land zufolge landesweit 98 Windkraftanlagen neu errichtet. Unter Berücksichtigung von 31 Anlagen, die in dem Jahr wegfielen, lag der Nettozubau bei 422 Megawatt. SPD und Grüne streben dagegen einen Zubau von 1,5 Gigawatt pro Jahr an - also gut drei Mal so viel.

Bis 2026 will Rot-Grün mindestens 2,2 Prozent der Landesfläche für die Windkraft bereitstellen. Bisher werden laut Ministerium lediglich 1,1 Prozent dafür genutzt. Ein neues Gesetz soll die Kommunen daher bald verpflichten, entsprechende Flächen auszuweisen.