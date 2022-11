Metall- und Elektroindustrie: 720 Beschäftigte im Warnstreik

Erfurt - Mit Warnstreiks haben nach Angaben der IG Metall rund 720 Beschäftigte aus der Thüringer Metall- und Elektroindustrie in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Beschäftigte in drei Autozulieferbetrieben in Kölleda, Brotterode und Heiligenstadt legten am Dienstag zeitweise die Arbeit nieder, wie ein Sprecher des IG-Metall-Bezirks Mitte sagte. Die Arbeitgeber hätten kein verhandelbares Angebot vorgelegt.

Die IG Metall fordert für die rund 20.000 Thüringer Beschäftigten der Branche 8 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber hatten wenigen Tagen ein Angebot gemacht, das unter anderem eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro vorsieht. Solche abgabenfreie Einmalzahlungen hatte die Bundesregierung möglich gemacht. Für eine solche Prämie müssten die Beschäftigten auch keine Steuern zahlen. Eine prozentuale Erhöhung der Gehälter stellte der Verband nur in Aussicht.

Die Gewerkschaft pocht aber darauf. „Die Energiepreise sind ja auch dauerhaft gestiegen, andere Preise auch“, sagte der IG-Metall-Sprecher.

Die Arbeitgeber sehen die Forderungen skeptisch. „Aus unserer Sicht sind das angesichts der derzeitigen Krise überzogene Forderungen“, sagte die Sprecherin des Verbands der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen, Ute Zacharias. Die Warnstreiks seien „nicht angenehm“. „Aus unserer Sicht wäre es besser, am Verhandlungstisch eine Lösung zu finden.“ Es sei auch entscheidend, wie stark die IG Metall den Arbeitgebern bei der Laufzeit entgegenkommen könne.

Der IG-Metall-Sprecher betonte, man erwarte, dass die Arbeitgeber ein neues Angebot vorlegten. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.