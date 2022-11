Messerattacke auf Ex-Partner: Angeklagte erklärt sich

Halle - Im Prozess um versuchten Mord an ihrem Ex-Partner hat sich die 42-jährige Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Die Frau bestritt am ersten Verhandlungstag am Dienstag nicht, ihren früheren Partner im Mai 2022 angegriffen zu haben. Allerdings habe sie das Messer in Notwehr eingesetzt bei dem Versuch, dem Mann die gemeinsame Tochter zu entreißen, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme, die ihr Verteidiger vor Gericht vortrug.

Der Frau wird unter anderem vorgeworfen, gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester mit einem Messer auf den Mann losgegangen zu sein. Die Staatsanwaltschaft nannte den Sorgerechtsstreit um das gemeinsame dreijährige Kind als mögliches Motiv.

Nach Angaben des Verteidigers wollte die 42-Jährige den Mann lediglich mit einer Schreckschusswaffe verjagen. Als er nicht weggelaufen sei und sich ins Auto gebeugt habe, habe sie zugestochen. Sie befürchtete nach eigenen Angaben, er habe eine Waffe aus dem Auto holen wollen. Der Mann überlebte schwer verletzt.

Zusammen mit ihrer Schwester soll sie außerdem vor etwa einem Jahr versucht haben, das Scheunentor ihres Ex-Partners mit Stromkabeln zu manipulieren. Laut Staatsanwaltschaft legte sie an die Griffe des Tores Spannung an - in der Hoffnung, dass ihr Ex-Mann beim Öffnen des Tores einen Stromschlag bekommt. Der Mann erkannte laut Staatsanwaltschaft die Manipulation und rief die Polizei. Die Angeklagte bestritt am Dienstag, diese Tat begangen zu haben.

Für November sind drei weitere Prozesstage am Landgericht angesetzt. Falle einer Verurteilung droht der Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ihre Zwillingsschwester ist seit dem Vorfall untergetaucht, nach ihr wird gefahndet.