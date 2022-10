Messerangriff auf Hotelmitarbeiter: 33-Jähriger vor Gericht

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Berlin - Nach einem Messerangriff in einem Hotel, bei dem ein Mitarbeiter schwer verletzt wurde, steht der mutmaßliche Täter ab Freitag (14.15 Uhr) vor dem Landgericht Berlin. Dem 33-Jährigen wird unter anderem versuchter Mord zur Last gelegt.

Er soll im April dieses Jahres in einem Hotel in der Innenstadt von einem Mitarbeiter in den Umkleideräumen des Reinigungspersonals entdeckt worden sein, wo er laut Anklage stehlen wollte. Um nicht als Dieb überführt zu werden, soll er einen Mitarbeiter geschlagen, getreten und durch Messerstiche schwer verletzt haben. Der damals 25-Jährige habe nur durch eine Notoperation gerettet werden können.