Jetzt sind es 17 Spiele ohne Sieg. Der SV Meppen wartet in der 3. Liga sehnlich auf einen Befreiungsschlag.

Meppen wieder sieglos: „Hätte es allen so gegönnt“

Meppen - Die Krise des SV Meppen nimmt kein Ende. Auch beim Abstiegskampf-Konkurrenten FSV Zwickau reichte es am Samstag nur zu einem 1:1 (1:0)-Unentschieden. Es war in der 3. Fußball-Liga bereits das 17. sieglose Spiel in Serie für den Tabellenletzten.

In der 90. Minute traf Meppens neuer Stürmer Marek Janssen nur die Latte. „Die Chance zum Big Point war am Ende noch da. Ich hätte es allen so gegönnt“, sagte Trainer Stefan Krämer geknickt.

Ansonsten gingen die Emsländer wie schon beim 1:1 gegen den VfB Oldenburg zeitig in Führung. Marius Kleinsorge traf in der 24. Minute. Tragische Figur dieses Samstagnachmittags war der Meppener Torjäger Marvin Pourié: Das 1:0 hatte er noch vorbereitet. Beim 1:1 in der 67. Minute unterlief ihm ein Eigentor.

„Das, was wir vermeiden wollten, ist uns passiert: Die Druckphase wurde zu groß. Das 1:1 war verdient“, sagte Krämer.