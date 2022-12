Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Steglitz ist ein Mensch gestorben. Nach ersten Erkenntnissen solle es sich um einen Autofahrer handeln, der am frühen Donnerstagmorgen verunglückte. Die Polizei kündigte weitere Informationen an. Zuerst müssten die Angehörigen informiert werden.