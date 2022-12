Melkmaschine gerät in Brand: 300.000 Euro Schaden

Meppen - In einem Kuhstall in Meppen (Landkreis Emsland) ist am Mittwochabend ein Melkroboter in Brand geraten, wodurch ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden ist. Menschen sowie die etwa 120 Kühe in dem Stall blieben unverletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück am Donnerstagmorgen. Der Landwirt konnte ein Ausbreiten des Feuers selbst verhindern, nachdem er einen automatischen Alarm der Maschine auf sein Handy bekommen hatte, teilte die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Anschließend löschte die Feuerwehr den Brand. Derzeit werde noch ermittelt, ob zwei Heizstrahler den Brand verursacht haben, die sich neben der Maschine befanden. Sie sollten verhindern, dass diese einfriert.