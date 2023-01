Mehrere Verletzte bei Unfall mit Schultransporter

Westerstede - Bei einem Zusammenprall eines Schultransporters und eines Pritschenwagens sollen elf Menschen verletzt worden sein. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 8.00 Uhr, im Bereich der Stadt Westerstede (Landkreis Ammerland). Acht Kinder, der Fahrer des Transporters und die zwei Insassen des Pritschenwagens kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Mittwoch sagte. Eines der acht Kinder wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert. Vier Kinder waren der Polizei zufolge in dem Transporter eingeklemmt. Genauere Angaben zu dem Zustand der Verletzten nannte die Polizei auf Nachfrage nicht.

Zu dem Zusammenstoß kam es in einem Kreuzungsbereich. Der Hergang des Unfalls ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.