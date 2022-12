Mehrere Unfälle auf A14 bei winterlichen Verhältnissen

Bernburg/Schönebeck - Bei winterlichem Wetter haben sich am Samstag auf der Autobahn 14 zwischen Bernburg und Schönebeck mehrere Verkehrsunfälle ereignet. In Richtung Magdeburg hatte sich ein Sattelzug aufgrund von Glätte quer auf die Fahrbahn gestellt, wie es von der Autobahnpolizei in Hohenwarsleben hieß. Gegen Mittag war die Unfallstelle geräumt. Auf der Gegenfahrbahn sei es zu fünf Unfällen gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt, keiner aber lebensgefährlich, hieß es weiter.