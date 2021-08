Mehrere Ölgemälde in Blankenburg gestohlen

Blankenburg - Mehrere Ölgemälde sind in Blankenburg in einem Wohnhaus gestohlen worden. Dies sei zwischen dem 3. Mai und dem 12. Juli geschehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei der Landschaftsbilder seien demnach mit Rahmen entwendet worden. Ein weiteres sei aus dem Rahmen entfernt worden. Im Tatzeitraum fanden nach Polizeiangaben Dreharbeiten in dem Haus statt. Die Polizei fragt nun nach Hinweisen zu dem Diebstahl. Den Sachschaden wollte sie nicht beziffern.