Mehrere Hundert Menschen bei Klimademonstration in Erfurt

Erfurt - In Erfurt haben am Freitag mehrere Hundert Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Etwa 300 Menschen versammelten sich nach Angaben der Landespolizei im Stadtzentrum. Sie folgten dem weltweitem Aufruf der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF). Es gehe um „echte Klimagerechtigkeit“, hieß es von den Organisatoren in Thüringen. „Denn die Klimakrise ist eine Gerechtigkeitskrise.“ Die Aktivisten verwiesen darauf, dass sich die Folgen der Klimakrise in jenen Ländern am stärksten zeigten, die am wenigsten zu ihr beigetragen hätten. Dort würden die Auswirkungen immer verheerender. „Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen werden immer häufiger und verursachen unvorstellbares Leid“, hieß es in einer Mitteilung.