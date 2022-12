Mehrere Freizeitprojekte erhalten Fördergeld für Sanierung

Berlin - Der Bundestag fördert die Sanierung von sieben Freizeitprojekten in Berlin mit insgesamt 21,7 Millionen Euro. Gefördert werden sollen Schwimmbäder, Sportanlagen und ein Jugendzentrum in fünf Berliner Bezirken, wie die SPD am Mittwoch mitteilte. Demnach beschloss der Haushaltsausschuss des Bundestag die Mittel für Berlin, die aus einem sogenannten Klima- und Transformationsfonds stammen. Das Geld soll nach Angaben der SPD-Abgeordneten Cansel Kiziltepe dafür genutzt werden, die Gebäude und Anlagen klimaschützend zu sanieren und so auch die Lebensqualität in den Berliner Bezirken zu steigern.