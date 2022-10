Mehrere Autos brennen im Landkreis Mansfeld-Südharz

Gerbstedt/Rottleberode - Im Landkreis Mansfeld-Südharz haben am Wochenende mehrere Autos gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, löschte die Feuerwehr am Samstagabend in Gerbstedt einen Brand von zwei Wagen auf einem Parkplatz. Die Brandursache sei derzeit noch unklar. Am Sonntagmorgen wurde zudem gegen 3 Uhr ein Auto auf einem Parkplatz in Rottleberode in Brand gesetzt. Die Flammen griffen laut Polizei auf einen weiteren Wagen über. Beide Fahrzeuge wurden den Angaben zufolge erheblich beschädigt, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro.