Mehrere Autodiebstähle in Leipzig: Polizei ermittelt

Leipzig - Nach mehreren Autodiebstählen in Leipzig ermittelt die Polizei in drei Fällen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Der erste Diebstahl habe sich am vergangenen Donnerstag in der Leipziger Südvorstadt ereignet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort sei ein geparktes Auto mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet worden.

Im gleichen Zeitraum sei im Leipziger Zentrum ein weiteres Fahrzeug gestohlen worden, hieß es. Es habe einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich gehabt. Ein drittes Fahrzeug im Wert von circa 40 000 Euro sei im gleichen Stadtteil zu ähnlicher Zeit entwendet worden.