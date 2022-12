Mehr Wölfe in Sachsen-Anhalt nachgewiesen

Ein Wolf steht im Tierpark Hexentanzplatz in Sachsen-Anhalt in seinem Gehege.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt leben immer mehr Wölfe. Im vergangenen Wolfsjahr zwischen Mai 2021 und April 2022 seien 26 Tiere hinzugekommen, wie aus dem am Montag vorgestellten Wolfsmonitoringbericht des Landesamtes für Umweltschutz hervorgeht. In der Summe seien es 183 Tiere. Sie lebten zumeist in Gemeinschaften: in 24 Rudeln und 4 Wolfspaaren; 2 Einzeltiere wurden nachgewiesen. Je ein neues Rudel sei bei Wahlitz (Landkreis Jerichower Land) und Hundeluft (Landkreis Wittenberg) entdeckt worden, teilten das Umweltministerium und das Landesamt für Umweltschutz mit.

In 75 Fällen hätten Wölfe Nutztiere gerissen oder hätten zumindest als Verursacher nicht ausgeschlossen werden können. Damit habe es 13 Fälle mehr gegeben als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl sei jedoch unter dem bisherigen Höchstwert von 95 Nutztierrissen durch Wölfe im Monitoringjahr 2019/20 geblieben.