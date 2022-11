Mehr Schulanfänger im neuen Schuljahr in Sachsen-Anhalt

Medizinische Masken und Schultaschen hängen in einer Schulgarderobe.

Wiesbaden/Halle - Die Zahl der Schulanfängerinnen und Schulanfänger ist in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt gestiegen. 19.600 Kinder hätten das Schuljahr 2022/2023 begonnen, 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mit.

Bundesweit stieg die Zahl auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. 810.700 Kinder starteten laut Statistikbehörde in das neue Schuljahr, 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der starke Anstieg lasse sich auf demografische Entwicklungen wie höhere Geburtenzahlen und verstärkte Zuwanderung zurückführen. Zuletzt seien in Deutschland im Schuljahr 2005/2006 mehr Kinder eingeschult worden.