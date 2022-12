Mehr Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg

Berlin - Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in Berlin und Brandenburg ist seit 2010 gestiegen. In Berlin gab es bis zum Januar 2021 einen Zuwachs um 14,7 Prozent auf rund 1,5 Millionen Fahrzeuge, in Brandenburg um 16 Prozent auf 1,8 Millionen, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte.

Vor allem private Haushalte hätten zu dieser Entwicklung beigetragen - mit 1,2 Millionen Fahrzeugen in der Hauptstadt und 1,6 Millionen in Brandenburg zu Beginn des Jahres 2021. In elf Jahren sei außerdem die Zahl der gewerblich genutzten Fahrzeuge in beiden Bundesländern gestiegen, am deutlichsten im Produzierenden Gewerbe in Berlin: Dort waren 78,1 Prozent mehr gewerblich genutzte Autos und andere Fahrzeuge zugelassen als noch 2010.

Bundesweit gab es im vergangenen Jahr 17,6 Prozent mehr zugelassene Fahrzeuge als 2010. Spitzenreiter ist nach Angaben der Statistiker das bevölkerungsreiche Nordrhein-Westfalen mit 12,2 Millionen Fahrzeugen - Anfang 2010 waren es noch 10,4 Millionen Autos.