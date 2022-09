Maskottchen der Eisleber Wiese „Wiesi“ wird vermisst

Eisleben - Das Maskottchen der Eisleber Wiese wird vermisst. „Wo ist Wiesi?“, schrieb die Polizei am Dienstag. Das Maskottchen des Festes ist laut Polizeiangaben vermutlich seit dem 12. September verschwunden. Die fast 1,80 Meter große Kuh-Figur werde seit einigen Jahren für Werbezwecke in der Stadt aufgestellt. Nun sei „Wiesi“ gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Volksfest in der Lutherstadt Eisleben fand am vergangenen Wochenende statt. Es gilt als eines der größten in Ostdeutschland und bietet einen großen Jahrmarkt mit Fahrgeschäften, Essensständen, Kunsthandwerkern und Händlern. Der Eisleber Wiesenmarkt geht auf das Jahr 1521 zurück, als Kaiser Karl V. der Stadt das Marktrecht für einen Vieh- und Ochsenmarkt übergab. Daraus entwickelte sich ein Volksfest.