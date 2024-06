Der Tod eines Polizisten nach einem Messerangriff in Mannheim hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Mit einem Trauerfeier wird ihm heute in Mannheim gedacht.

In Gedenken an ihren tödlich verletzten Kollegen Rouven Laur ziehen Polizisten durch die Mannheimer Innenstadt.

Mannheim - Vor der Trauerfeier für den getöteten Polizeibeamten in Mannheim haben mehrere Hundert Kolleginnen und Kollegen des Mannes an einem Trauermarsch durch die Mannheimer Innenstadt teilgenommen. Eine Polizeisprecherin sprach von rund 2000 Menschen, die sich an dem Marsch beteiligt hätten, darunter viele Polizeibeamte aber auch Bürgerinnen und Bürger sowie Angehörige des getöteten Polizisten Rouven Laur.

Angeführt wurde der Zug durch die Motorradstaffel der Polizei, dahinter trugen zwei Beamte ein Bild Laurs durch die Stadt. Am Rande der Strecke bildeten unter anderem Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ein Spalier für den Zug.

Von 11.00 Uhr an findet im Congress Center Rosengarten eine Trauerfeier für den 29 Jahre alten getöteten Beamten statt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wird daran ebenso teilnehmen wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU).

Ein 25-jähriger Afghane hatte vor zwei Wochen auf dem Mannheimer Marktplatz fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag später seinen Verletzungen.