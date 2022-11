Männergruppe überfällt 24-Jährigen und sticht ihn nieder

Berlin - Eine Gruppe von Männern hat in Berlin-Weißensee drei andere Männer überfallen und einen von ihnen mit Messerstichen und Schlägen schwer verletzt. In der Nacht zu Dienstag hielt ein Auto gegen 23.20 Uhr in der Gustav-Adolf-Straße neben den drei Männern, wie die Polizei mitteilte. Die drei Täter sprangen heraus, zwei der Männer auf der Straße flohen, dem dritten gelang das nicht. Der 24-Jährige erlitt eine Stichverletzung am Oberkörper, Schnittverletzungen an den Armen und schwere Gesichtsverletzungen. Die Angreifer flüchteten anschließend mit dem Auto.