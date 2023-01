Mann wird mit Schraubenzieher angegriffen und verletzt

Stadtoldendorf - Bei einem Nachbarschaftsstreit im Kreis Hameln-Pyrmont ist ein 64-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 50 Jahre alter Bewohner eines Mehrparteienhauses in Stadtoldendorf habe am Samstag mit einem Schraubenzieher auf seinen Nachbarn eingestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 64-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen.

Den Angaben nach hatten ursprünglich zwei weitere Hausbewohner, ein 49- und ein 47-Jähriger, den 50-Jährigen auf eine Ruhestörung aufmerksam machen wollen. Der 50-Jährige habe daraufhin einen der beiden Männer bedroht. Als der 64-Jährige schlichtend eingreifen wollte, habe der 50-Jährige ihn angegriffen, hieß es. Er habe ihn mit dem Schraubenzieher zwei Mal gegen die Stirn und ein Mal in den Hals gestochen. Die beiden anderen Nachbarn hielten den Mann dann fest.

Nach Angaben der Polizei stand der 50-Jährige unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.