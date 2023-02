Bad Bentheim - Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der deutsch-niederländischen Grenze rund 31.000 Euro sichergestellt. Ein 29-Jähriger hatte das Geld im Innenfutter seiner Jacke versteckt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann steht im Verdacht der Geldwäsche. Die Beamten hatten in der Nacht zum Dienstag zwei Männer in einem Auto in Bad Bentheim kontrolliert, die zuvor über die Autobahn 30 aus den Niederlanden eingereist waren.

Als einer der Polizisten die Jacke des 29 Jahre alten Beifahrers durchsuchen wollte, fiel ihm das ungewöhnliche schwere Gewicht der Jacke auf. Im Innenfutter fanden sich den Angaben zufolge mehrere Geldbündel von zusammen rund 31.000 Euro. Die Beamten stellten das Geld sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei dem 35 Jahre alten Fahrer entdeckten die Beamten zudem eine Kleinstmenge an Drogen. Die Ermittlungen dauern an.