Mann überfällt Tankstelle: Kassierer schließt den Räuber ein

Berlin - Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Kreuzberg hat der Kassierer den Räuber im Verkaufsraum eingeschlossen und so die Flucht des Täters verhindert. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach bisherigen Ermittlungen überfiel der 21-Jährige am Montagmorgen mit einer Schreckschusswaffe in der Hand die Tankstelle in der Gneisenaustraße. Er bedrohte den 31-jährigen Angestellte mit der Waffe und forderte Geld. Doch als der Räuber mit der Beute flüchten wollte, fand er die Tür verschlossen. Der Angestellte hatte inzwischen ebenfalls eine Schreckschusswaffe zur Hand und zog sich in einen Nebenraum zurück. Der Räuber versuchte vergeblich, die verschlossene Tür zu öffnen, gab einen Schuss ab, randalierte und wurde dann von der Polizei festgenommen.