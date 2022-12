Mann stürzt nach Streit in U-Bahnhof auf Gleise

Berlin - Ein Mann ist nach einem Streit im U-Bahnhof Osloer Straße ins Gleisbett gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 56-Jährige von seinem Kontrahenten am Mittwochabend in Richtung der Gleise gezerrt worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann geriet ins Schwanken und stürzte - er blieb unverletzt. Ein Mitarbeiter der BVG bemerkte die Situation rechtzeitig, zog die Notbremse am Gleis und informierte die Zentrale. Der Verdächtige konnte unterdessen den Bahnhof im Ortsteil Gesundbrunnen unbemerkt verlassen, wie es hieß. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.