Mann stirbt nach Zusammenstoß mit Laster auf A4

Görlitz - Nach dem Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper auf der Autobahn 4 nahe Görlitz ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 50-Jährige starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war demnach bei dem Unfall am Mittwochnachmittag in Richtung Dresden unterwegs, als er kurz nach dem Anschluss Görlitz offenbar ein Stauende übersah und auf den Lkw auffuhr. Der 46-jährige Lasterfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde mit rund 25.000 Euro angegeben. Nach dem Unfall musste die Autobahn für rund vier Stunden gesperrt werden.