Parsau - Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Gifhorn gestorben. Der 58-Jährige kam am Freitagmorgen von der Bundesstraße 244 ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Bundesstraße war in dem Gebiet nördlich von Wolfsburg für etwa zwei Stunden voll gesperrt.