Mann schlägt Partygast bewusstlos

Suhl - Ein Mann hat bei einer Ü30-Party in Suhl einen Partygast wegen eines ausgekippten Biers bewusstlos geschlagen. Weil der Täter nicht bekannt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 42-Jähriger habe dem Unbekannten am frühen Sonntagmorgen versehentlich Bier über seine Kleidung gegossen und sich sofort entschuldigt, teilte die Polizei mit. Der andere habe ihm jedoch einen Bierkrug gegen den Kopf geschlagen, woraufhin der 42-Jährige zu Boden gegangen und kurz bewusstlos gewesen sei. Der Unbekannte habe ihn mehrfach mit den Füßen getreten. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.