Mann schlägt Frau und lässt sie mit Kindern auf A4 zurück

Ohorn - Ein Mann soll seine Partnerin auf einem Parkplatz an der A4 zwischen Görlitz und Dresden geschlagen und sie dort mit ihren Kindern zurückgelassen haben. Die 45-Jährige habe nach dem mutmaßlichen Streit am Dienstagabend den Notruf verständigt, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte und Rettungskräfte versorgten demnach die Frau sowie ihre sechsjährige Tochter und den vier Jahre alten Sohn vor Ort und brachten sie anschließend in eine soziale Einrichtung. Nach den Angaben vom Mittwoch wird gegen den 29 Jahre alten Partner wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.