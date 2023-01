Bippen - Um einen Angreifer abzuwehren hat sich ein Mann in einen vorbeifahrenden Transporter gerettet. Zuvor hatte der Angreifer am Montagnachmittag in Bippen (Landkreis Osnabrück) versucht, eine Frau zu bedrängen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 31 Jahre alte Mann, der später in dem Transporter flüchtete, wollte demnach der Frau helfen.

Daraufhin wurde der 31-Jährige von dem anderen Mann beleidigt und angegriffen. Der 31-Jährige hielt dann einen vorbeifahrenden Transporer an und stieg ein. Der Angreifer trat dann weiter auf den im Fahrzeug sitzenden Mann ein. Der Transporter-Fahrer beschleunigte deshalb, ergriff die Flucht und setzte den 31-Jährigen später wieder ab. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und sucht nach dem Fahrer des Transporters.