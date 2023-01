Kluse - Ein 25-Jähriger ist bei einem Autounfall in Kluse (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Der Mann kam am Montagmorgen von der Hauptstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Unfall war am Montag zunächst unklar.