Mann greift Frau auf offener Straße mit Messer an

Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Niederschönhausen eine Frau auf offener Straße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die 50-Jährige wurde mit Schnittverletzungen am Hals und Stichverletzungen im Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 33 Jahre alte Begleiter der Frau wurde von dem Verdächtigen zuvor zu Boden gestoßen und verletzte sich leicht an der Schulter. Er benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Laut Polizei überquerten die 50-Jährige und ihr Begleiter am Donnerstagabend die Schnellerstraße in Richtung Fließstraße, als sie auf einen 23 Jahre alten Bekannten der Frau trafen, der sie mit einem Messer angriff und dann flüchtete. Ein Passant rief die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Die Suche nach dem Verdächtigen in der Umgebung des Tatorts und in dessen Wohnung verlief zunächst erfolglos.