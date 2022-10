Mann fährt auf Trittbrett eines Güterzuges mit

Halle/Saale - Ein Mann ist in Halle/Saale auf einen Güterzug gesprungen und mehrere Kilometer mitgefahren. Dabei sei er auf dem Trittbrett eines Waggons gestanden und habe sich festgehalten, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Donnerstag. Kollegen von ihr beobachteten den 35-Jährigen am Vorabend bei seinem waghalsigen Manöver und alarmierten die Deutsche Bahn.

Der Güterzug stoppte rund sieben Kilometer weiter in Halle-Ammendorf - dort nahmen die Beamten den Mann fest. Sie erklärtem ihm, dass die Aktion für ihn lebensgefährlich gewesen sei. Er wurde angezeigt, weil er eine Betriebsstörung verursachte.