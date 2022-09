Mann betrunken und auf Drogen mit gestohlenem Auto unterwegs

Bad Salzungen - Ohne Führerschein, betrunken und auf Drogen war ein 22-Jähriger in Bad Salzungen mit einem gestohlenen Auto unterwegs. Nach Angaben der Polizei im Wartburgkreis vom Donnerstagmorgen, hatte sich der junge Mann aggressiv gegenüber dem Besitzer eines anderen Fahrzeugs verhalten, das er zuvor beschädigt hatte. Als der Mann am Mittwochabend daraufhin die Polizei verständigte, stellten die Beamten bei dem 22-Jährigen zwei Promille Alkohol sowie Amphetamin und Methamphetamin im Blut fest. Den Wagen soll er zuvor aus einer Gartenanlage in Eisenach gestohlen haben.