Mann beschädigt erneut Fahrzeuge der Polizei

Magdeburg - In Magdeburg hat ein Mann wiederholt Fahrzeuge der Polizei beschädigt. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, schlug der 41-Jährige am Hauptbahnhof die Heckscheibe eines Fahrzeugs mit einem Stein ein. Kurz darauf beschädigte er im Stadtgebiet mit einem Backstein einen Streifenwagen der Landespolizei. Dabei wurde er von den Polizisten gestellt. Den Angaben zufolge ist der Mann seit April 2021 bereits zweimal wegen ähnlicher Taten aufgefallen.