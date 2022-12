Mann bei Veranstaltung mit Messerstichen schwer verletzt

Bremen - Ein 39-Jähriger ist im Zuschauerbereich einer Kampfsportveranstaltung in Bremen-Häfen mit Messerstichen schwer verletzt worden. Bei der Veranstaltung am Samstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen, wobei auf den 39-Jährigen eingestochen wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen und ermittelt wegen versuchten Totschlags. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt.