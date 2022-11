Mann bei Streit mit spitzem Gegenstand schwer verletzt

Borna - Bei einem Streit zwischen drei Männern ist einer von ihnen in der Nacht zu Sonntag in Borna (Landkreis Leipzig) mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Der 37 Jahre alte Mann habe sich mit einem 21-Jährigen und einem 36-Jährigen auf der Straße gestritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zum Grund des Streits machte die Polizei vorerst keine Angaben.

Der 37 Jahre alte Mann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei weiteren Männer seien nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden. Die Polizei Leipzig habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.