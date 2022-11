Mann bei Streit in Rücken gestochen und schwer verletzt

Berlin - Ein 21-Jähriger ist bei einem Streit in Berlin-Spandau mit einem Messer in den Rücken gestochen und schwer verletzt worden. Der Verletzte rannte den beiden bislang unbekannten Angreifern nach der Attacke am Mittwochabend in der Seegefelder Straße noch hinterher, brach die Verfolgung aber ab und alarmierte einen Rettungswagen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann kam mit einer Stichverletzung am Rücken zur stationären Behandlung in eine Klinik, Lebensgefahr soll laut Polizei nicht bestehen.