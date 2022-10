Mann aus Wohnhaus mit Pfeil beschossen - SEK-Einsatz

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“.

Forst - Ein Schuss mit einem Pfeil aus einem Wohnhaus in Forst (Landkreis Spree-Neiße) hat am Donnerstag einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Ein Mann gab an, aus dem Haus beschossen worden zu sein - getroffen wurde er nicht, wie die Polizei mitteilte.

Das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt. Die Spezialkräfte nahmen einen 63 Jahre alten Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Den Angaben zufolge war er betrunken. Bei der Durchsuchung der Wohnräume fand die Polizei demnach zwei Sportbögen, diverse Tomahawks und eine Schreckschusswaffe und stellte sie sicher.

Die kriminaltechnischen Untersuchungen der Waffen und die Ermittlungen zum Motiv der Handlung dauerten zunächst noch an. Die „B.Z.“ berichtete, es habe sich bei dem beschossenen Mann um einen Mitarbeiter des Grünflächenamts gehandelt. Er soll zum Zeitpunkt der Attacke Mäh-Arbeiten durchgeführt haben. Die Polizei machte in ihrer Mitteilung keine Angaben dazu.