Mainz 05 gewinnt Testspiel in Mallorca mit 3:1

Mainz - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat ein Testspiel bei der zweiten Vertretung von RCD Mallorca mit 3:1 (0:1) gewonnen. Die Tore für die Rheinhessen erzielten am Mittwochabend Brajan Gruda (70. Minute), Leandro Barreiro (80.) und David Mamutovic (82.). Victor Lazaro (28.) hatte den spanischen Viertligisten in Führung gebracht.

Im ersten Durchgang spielten die Gäste gefällig, erarbeiteten sich auch etliche Torchancen. Doch entweder scheiterten die Mainzer am Torwart oder der vielbeinigen Abwehr. Nach Wiederanpfiff agierte der von Trainer Bo Svensson auf mehreren Positionen veränderte Bundesligist nun zwingender. Folgerichtig fielen dann auch die Tore.

Mainz weilt aktuell im Trainingslager auf der Balearen-Insel. Nicht mit dabei sind Jonathan Burkardt (Knieoperation), Maxim Leitsch (Ermüdungszustand), Marlon Mustapha (Reha) sowie die WM-Fahrer Silvan Widmer, Edimilson Fernandes und Jae-Sung Lee. Am Samstag (12.30 Uhr) spielt Mainz in einem zweiten Test gegen die erste Mannschaft von Mallorca, die in der spanischen Liga aktuell auf dem elften Tabellenplatz steht.