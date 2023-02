Magdeburg - Die Magdeburger Stadtverwaltung hat nach eigenen Angaben im vierten Quartal 2022 fast 20 Prozent Wärmeenergie eingespart. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien zudem rund zwölf Prozent weniger Strom verbraucht worden, teilte die Landeshauptstadt am Freitag mit. „Neben der konsequenten Absenkung der Raumtemperaturen haben dazu auch Optimierungen an der Haustechnik sowie die Unterstützung unserer Haustechniker, die Energiebeauftragten in der Verwaltung und externe Energieberater beigetragen“, erklärte Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Auch die Schließtage zum Jahreswechsel hätten einen nicht unerheblichen Anteil am Einspareffekt gehabt.