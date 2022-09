Sondershausen - Ein Mädchen ist in Sondershausen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Elfjährige habe am Samstag die Straße an einer Ampel bei Grün überqueren wollen. Wie die Polizei weiter berichtete, wurde sie dabei von einem Auto angefahren. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.