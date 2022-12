Luther-Museen zählen wieder mehr als 100.000 Besucher

Wittenberg/Eisleben - Die fünf Luther-Museen in Sachsen-Anhalt haben 2022 in etwa wieder so viele Menschen besucht wie vor der Corona-Pandemie. Rund 105.000 Gäste kamen in die Häuser nach Wittenberg, Eisleben und Mansfeld, wie am Dienstag die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt mitteilte. 2019 waren es rund 118.000 Menschen. Mit Beginn der Pandemie 2020 brachen die Besucherzahlen ein, auf rund 51.500 im Jahr 2021. Angesichts der Maßnahmen zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus waren Kultureinrichtungen in Deutschland längere Zeit geschlossen.