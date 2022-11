LSB Thüringen erstmals mit Ethik-Kommission

Bad Blankenburg - Der Landessportbund Thüringen hat auf seiner Mitgliederversammlung in Bad Blankenburg erstmals eine unabhängige Ethik-Kommission berufen. Vorsitzender des Gremiums ist Hubertus Gersdorf, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig. Mit der ehemaligen Weltklasse-Hochspringerin Ariane Friedrich-Lange ist auch eine bekannte Persönlichkeit des Sports in der Kommission vertreten. Weitere Mitglieder sind Kathrin Nordhaus (Interventionsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt Gera) sowie Dr. Sigurd Hanke (Chefarzt/ehemaliger Schwimmer). Die Kommission wird in den nächsten Wochen ihre Arbeit aufnehmen, das LSB-Präsidium und den Vorstand beraten sowie das Einhalten von Regeln und transparentem Wettbewerb überprüfen und beurteilen.

Der LSB musste am Samstag ein leichtes Minus bei den Mitgliederzahlen bilanzieren. Die Dachorganisation des organisierten Thüringer Sports vereinte zum Jahresanfang 2022 exakt 347 913 Mitglieder in 3286 Vereinen. „Die Mitgliederzahlen haben sich zumindest stabilisiert. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagte LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Thüringens Sportminister Helmut Holter verkündet zudem einen Energie-Unterstützungsfonds in Höhe von sechs Millionen Euro. Die Energiekrise und ihre Folgen treffen alle Bereiche der Gesellschaft, hieß es. Insbesondere nach den herausfordernden Pandemie-Jahren mit teilweise erheblichen Mitglieder- und damit auch Einnahmeverlusten können diese Preissteigerungen existenzbedrohend sein. „Sport darf kein Luxus sein. Mitgliedsbeiträge müssen so gestaltet werden, dass alle Menschen Zugang haben. Unsere Gesellschaft braucht den organisierten Sport dringender denn je, um zu überleben. Er ist ein verbindendes Element in der Krise“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes, Torsten Burmester, und dankte dem Thüringer Sport „als Leuchtturm in Sportdeutschland“.