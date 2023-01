Lottogewinn von 14 Millionen Euro geht nach Niedersachsen

Hannover - Ein Lottospieler aus Niedersachsen hat rund 14 Millionen Euro im Klassiker „6 aus 49“ gewonnen. Der zunächst noch unbekannte Gewinner tippte am Samstag die richtigen sechs Ziffern und hatte die passende Superzahl - ebenso wie ein neuer Millionär aus Brandenburg, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Der niedersächsische Gewinner von insgesamt 14.006.971,20 Euro habe seinen Spielschein mit zwölf getippten Feldern für eine Ausspielung etwa zwei Stunden vor Annahmeschluss in einer Annahmestelle im Landkreis Stade eingereicht.

Zwei ebenfalls noch unbekannte niedersächsische Gewinner hatten sechs Richtige ohne Superzahl - und erhalten damit in der Gewinnklasse 2 jeweils 393.038,40 Euro. Einer der glücklichen Gewinner gab seinen Spielschein für zwei Ausspielungen in einer Annahmestelle im Landkreis Emsland ab, der andere im Landkreis Cloppenburg. Insgesamt gab es damit im laufenden Jahr in Niedersachsen fünf Gewinne von mindestens 100.000 Euro, zwei davon in Millionenhöhe.