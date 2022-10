Holdorf - Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Holdorf (Landkreis Vechta) ist am Montag ein Schaden von 160.000 Euro entstanden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts war ein Lkw in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen breiteten sich aus und griffen auf eine Lagerhalle über. Die Halle und der Lkw brannten vollständig nieder. Verletzt wurde niemand.