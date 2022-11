Lkw überfährt Stoppschild: Autofahrer schwer verletzt

Garrel - Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Lkw im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens hatte am späten Dienstagabend in Garrel ein Stoppschild missachtet, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Auto gekommen. Der 35-jährige Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Noch vor Ankunft der Feuerwehr konnte er daraus befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus.