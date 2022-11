Lkw fährt Fahrradfahrer tot

Barby - Ein Fahrradfahrer ist in Barby (Salzlandkreis) von einem Lkw angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge war der 31-Jährige Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag im Ortsteil Groß Rosenburg auf der Hauptstraße unterwegs, als der 76-jährige Senior auf seinem Zweirad in gleicher Richtung fuhr. Beim Abbiegen prallte der Lastwagen dann gegen den Fahrradfahrer, der dabei zwischen die Achsen des Sattelzuges geriet, wie die Polizei am Abend weiter mitteilte. Der Senior verletzte sich schwer und starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.