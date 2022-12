Lkw-Fahrer nach Unfall auf der A2 eingeklemmt

Wollin/Brandenburg an der Havel - Ein Lkw-Fahrer ist in der Nacht zum Freitag bei einem Unfall auf der A2 zwischen zwei Lkw eingeklemmt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Brandenburg gab es einen Auffahrunfall zweier Lkw in Fahrtrichtung Potsdam zwischen Wollin und Brandenburg an der Havel. Ob der 69 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist noch nicht bekannt. In den frühen Morgenstunden ist der Verkehr aufgrund der Bergungsarbeiten noch beeinträchtigt.