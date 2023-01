LKA ermittelt zum Angriff auf Rechtsextreme in Erfurt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Erfurt - Nach dem Angriff auf zwei Männer aus der rechten Szene in Erfurt hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Hintergrund sei die mutmaßlich politische Motivation des Überfalls, sagte eine Sprecherin des LKA am Freitag auf Anfrage. Bei dem Angriff durch eine Gruppe Maskierter in der vergangenen Woche waren die 24 und 34 Jahre alten Männer schwer verletzt worden, sie kamen ins Krankenhaus. Laut Staatsanwaltschaft Erfurt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach früheren Polizeiangaben waren die Männer auf dem Weg zur Arbeit gewesen, als sie plötzlich attackiert wurden. Sie erlitten demnach erhebliche Kopfverletzungen. Laut Polizei gehören sie rechten Szene in Erfurt an. Die Angreifer konnten flüchten. Die Polizei sucht mit einem Video und einem Phantombild nach den Tätern.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte es Überfälle auf Angehörige der rechten Szene in Erfurt gegeben. Mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten werden der Staatsanwaltschaft zufolge geprüft.